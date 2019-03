Élections européennes : LFI a saisi le CSA sur le temps de parole d'Emmanuel Macron

La France insoumise a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de la question du temps de parole d'Emmanuel Macron en "one man show" et en "campagne" pour les élections européennes, a affirmé vendredi le député LFI Eric Coquerel, sure Europe 1.

"C'est un one man show", selon Eric Coquerel. "C'est normal quand dans une démocratie moderne, un dirigeant justifie sa politique à longueur d'antenne ?", a demandé Eric Coquerel, tout en déclarant que LFI avait "saisi le CSA". "Désormais, nous avons trois fois par semaine des heures et des heures d'Emmanuel Macron", a critiqué le député de Seine-Saint-Denis pour qui "LREM est en campagne avec le président en tête de liste". "C'est un one man show et donc évidemment à la fin cela a une influence sur l'opinion public", a-t-il ajouté.

Déjà trois partis qui ont annoncé avoir saisi le CSA. Plusieurs partis d'opposition - Les Républicains, le Rassemblement national et le Parti socialiste - avaient déjà annoncé avoir saisi le CSA. Durant la campagne pour les élections européennes du 26 mai, des règles spécifiques concernant le temps de parole, plus strictes que celles respectées habituellement, s'appliqueront - a priori pendant les six semaines précédant le scrutin.