Élargissement de la dissuasion nucléaire française : «J'y suis fondamentalement opposé», appuie Marine Le Pen

Marine Le Pen était l'invitée de La Grande interview Europe 1-CNews ce jeudi. Au micro de Sonia Mabrouk, elle s'oppose fondamentalement à l'élargissement de la dissuasion nucléaire française aux pays de l'Union européenne.

La dissuasion nucléaire française va-t-elle s'étendre à d'autres pays de l'Union européenne ? Lors de sa prise de parole la semaine dernière, le président de la République Emmanuel Macron a émis l'idée d'élargir le parapluie nucléaire français à d'autres pays de l'Union européenne. La France est actuellement la seule nation à posséder l'arme atomique au sein de l'Union, depuis le départ du Royaume-Uni de l'alliance il y a quelques années.

Une réflexion antigaullienne ?

"Jusqu'à présent, Emmanuel Macron vendait, si vous voulez, des transferts de compétences. Aujourd'hui, il est en train d'effectuer des transferts de puissance", fustige Marine Le Pen au micro de Sonia Mabrouk. "Et tout le débat qu'il a ouvert sur la dissuasion nucléaire est un débat qui est profondément antigaullien", poursuit l'ancienne candidate à l'élection présidentielle.

"On peut décider que nos intérêts vitaux français peuvent être impactés par des intérêts européens. Mais nous le déterminons. (...) Mais Emmanuel Macron a dit : 'Je vais ouvrir le débat'. Ça veut dire que donc il n'est plus dans la vision du général de Gaulle. Mais, s'il ouvre le débat, qu'est -ce qu'il peut vouloir de nouveau d'autre que, encore une fois, une forme de partage acté de la dissuasion nucléaire ? Donc, j'y suis fondamentalement opposé. Parce que c'est un outil de puissance française et qu 'il doit rester cet outil français", conclut-elle.