À la fête de l'Humanité, Dominique de Villepin dénonce la stratégie d'Israël face au Hamas

Le tapis rouge déroulé pour Dominique de Villepin à la fête de l'Humanité. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, entre 2005 et 2007, a remis en cause la stratégie d'Israël, en guerre contre le mouvement terroriste depuis les attaques du 7 octobre 2023. "Nous sommes dans une stratégie qui donne carte blanche à Israël pour liquider le Hamas. On peut comprendre. Mais liquider le Hamas, ce n'est pas liquider les Palestiniens, ni la question palestinienne", a-t-il affirmé.

Dominique de Villepin a poursuivi : "On voit bien derrière que l'objectif est de faire en sorte que la question palestinienne retourne dans les oubliettes de l'Histoire". Avant de souligner que sa "conviction", son "pari", est qu'"au contraire, jamais la question palestinienne n'a été aussi prégnante, incontournable, nécessaire à la création d'un nouvel ordre mondial."