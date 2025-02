SONDAGE - 84% des Français estiment que la France doit suspendre totalement les visas des ressortissants algériens

Selon un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le "Journal du Dimanche", 84% des Français estiment que la France doit suspendre totalement les visas des ressortissants algériens afin que l’Algérie accepte de reprendre ses ressortissants sous obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Sur fond de tensions entre Paris et Alger, qui a refusé à de multiples reprises ces dernières semaines de laisser entrer sur son sol plusieurs de ses ressortissants expulsés de France, un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche révèle que 84% des Français estiment que la France doit suspendre totalement les visas des ressortissants algériens afin que l’Algérie accepte de reprendre ses ressortissants sous obligation de quitter le territoire français (OQTF).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les 50-64 ans les plus en faveur de la suspension des visas

Dans le détail, 83% des hommes sont pour, contre 84% des femmes. 82% des CSP+ veulent que la France suspende ces visas, un chiffre qui grimpe jusqu'à 87% chez les CSP- tandis que les inactifs pointent à 82%. Concernant les classes d'âge, on observe que les résultats sont similaires, peu importe l'âge des interrogés.

Ce sont les 50-64 ans qui ont le pourcentage le plus élevé (87%) et les 25-34 ans le moins élevé (77%). Les 18-24 ans pointent à 86%, les 35-49 ans à 85% et les 65 ans et plus à 82%.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En revanche, pour noter une différence significative dans les chiffres, il faut se pencher du côté des opinions politiques. Ainsi, les électeurs de gauche sont largement défavorables (64%) à la suspension des visas des ressortissants algériens. Les sympathisants de La France insoumise (LFI) sont ceux qui rejettent le plus cette idée (50%) tandis que les sympathisants du Parti socialiste et des Verts pointent respectivement à 68% et 69%.

90% des électeurs RN pour une suspension des visas des ressortissants algériens

De l'autre côté de l'échiquier politique, les électeurs de droite sont plus représentatifs du résultat global du sondage avec 90% d'entre eux qui se déclarent pour la suspension de ces visas. Les Républicains pointent à 93%, quand les Français qui glissent un bulletin Rassemblement national dans l'urne sont 96% à se dire pour cette mesure. La majorité présidentielle est de son côté à 85% pour, et 14% contre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 25 et 26 février 2025 sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.