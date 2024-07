EN DIRECT - Législatives 2024 : les bureaux de vote viennent d'ouvrir dans l'Hexagone

Ce dimanche, les Français sont de nouveau attendus dans les bureaux de vote pour le second tour de ces élections législatives historiques. Si 69 députés ont d'ores et déjà été élus à l'issue du premier tour, les électeurs doivent encore choisir dans 501 des 577 circonscriptions. Les Français peuvent voter jusqu'à 18H00 ou 20H00 dans les grandes villes, heure à laquelle se dessineront les premiers résultats. La mobilisation des électeurs s'annonce toujours forte avec une participation attendue au même niveau qu'au premier tour où elle avait atteint 66,7%, du jamais-vu depuis la précédente dissolution en 1997.

Les informations à retenir : Les bureaux de vote pour le second tour des élections législatives ont ouvert ce dimanche à 8h

Les premiers résultats sont attendus à 20h

Les Français de l'étranger et d'outre-mer ont commencé à voter

Dans les outre-mer et en Amérique, les Français ont commencé à donner leur réponse. À Saint-Pierre-et-Miquelon, où les électeurs ont voté les premiers, comme en Guadeloupe et en Martinique, la participation à la mi-journée était stable par rapport au premier tour et plus élevée qu'au même moment aux législatives de 2022.

La Guyane fait exception avec 10,8% de participation à midi, contre 16,1% au premier tour et 13,14% en 2022. En Polynésie, la participation, faible comme lors des précédentes législatives, s'élevait à 18,9% à midi. Les Français vivant sur le continent américain et en Nouvelle-Calédonie ont eux aussi commencé à voter.

Plus de 3 millions de procurations enregistrées

3,3 millions de procurations ont été enregistrées par le ministère de l'Intérieur avant le second tour des élections dimanche, soit 600.000 de plus que pour le premier tour, où 2,6 millions avaient été enregistrées.