Législatives 2024 - Olivier Faure : «C'est le rôle du Nouveau Front populaire, et en son coeur» du PS, «de refonder un projet collectif»

Le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a déclaré dimanche que "le rôle du Nouveau Front populaire et en son cœur" du PS sera de "refonder un projet collectif pour notre pays et de fédérer une majorité de Françaises et de Français", après le second tour des élections législatives.

"La France méritait mieux qu'une alternative entre néolibéralisme et fascisme comme cela nous est imposé depuis sept ans. Ce vote confère au nouveau Front populaire une responsabilité immense, celle de trouver un chemin pour faire avancer la France et répondre aux besoins des Françaises et des Français, répondre aux défis de la guerre, du changement climatique, des inégalités, faire aussi de la France une voix qui fait avancer l'Europe", a-t-il ajouté depuis le QG du PS.