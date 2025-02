«Nous sommes désormais solidement ancrés» : en Allemagne, la percée de l'AfD aux élections législatives

Les Allemands étaient appelés à élire un nouveau Parlement ce dimanche. Des élections législatives anticipées, marquées par la percée de l'AfD, le parti anti-immigration allemand, qui récolte près de 20% des voix. Une victoire pour ses dirigeants.



Le vote était scruté de près par toute l'Europe. En Allemagne, les élections législatives anticipées se sont déroulées ce dimanche. Si les conservateurs arrivent en tête, l'AfD, alternative für Deutschland (Alternative pour l'Allemagne ndlr) pointe en deuxième position, avec près de 20% des suffrages.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un score historique qui permettrait au parti de doubler son nombre de voix au Bundestag, le Parlement allemand. A l'annonce des résultats, Alice Weidel, cheffe de file de l'AfD, monte sur scène dans son QG de Berlin, et savoure devant ses partisans ce qu’elle peut considérer comme une victoire.

"Solidement ancrés en tant que parti populaire"

"Nous n'avons jamais été aussi forts au niveau national. Nous sommes devenus la deuxième force la plus puissante, en tant qu'alternative pour l'Allemagne. Et nous sommes désormais solidement ancrés en tant que parti populaire", insiste-t-elle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un ancrage et une banalisation des idées portées par le parti, notamment autour du thème de l’immigration. Une ligne dure qui se place au sein d'une Allemagne meurtrie ces derniers mois par les attaques terroristes. Et Alice Weidel pense déjà à l’après, imaginant une possible coalition avec la CDU, arrivée en tête dimanche soir.

Un parti exclu du prochain gouvernement allemand ?

"Je dois dire une chose : notre main sera toujours tendue pour participer à un gouvernement et remplir la volonté du peuple, la volonté de l'Allemagne. Nous sommes prêts à participer au gouvernement. Nous sommes toujours prêts à mettre en œuvre la volonté du peuple", assure le visage de l'AfD aux élections législatives.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Reste que les autres partis, y compris le CDU, excluent pour l’instant, toute idée d’alliance avec l’AfD.