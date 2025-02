Élections législatives en Allemagne : l'AfD, première force d'opposition du pays, espère intégrer une coalition

Au lendemain des élections législatives allemandes, l'heure est à la formation d'un gouvernement. Si elles ont été remportées par l'alliance des droites conservatrices CDU/CSU, l'AfD, est devenue la première force d'opposition du pays.

Au lendemain des élections législatives en Allemagne, l'heure est aux négociations pour former un nouveau gouvernement. Remportées par les conservateurs de l'alliance CDU/CSU, l'extrême droite de l'AfD a marqué une forte poussée en rassemblant 20.8% des suffrages. Le parti d'Alice Weidel s'impose ainsi comme la deuxième force politique du pays, très loin devant les socio-démocrates d'Olaf Sholz.

Des scores élevés dans l'Allemagne de l'Est

A Cottbus, dans l'est de l'Allemagne, le parti de droite nationaliste a réalisé un score particulièrement élevé. Dans cette ville située à quelques kilomètres de la frontière polonaise, près de 40% des habitants ont glissé un bulletin en faveur de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD). Une percée observée dans la majorité des Länder de l'Est du pays, à l'exception de la capitale Berlin.

Andrew, un habitant de la ville, se félicite de la progression de son parti, mais garde tout de même un goût amer en bouche. Il n'est effectivement "pas très heureux" car il parait improbable pour l'AfD de faire partie du gouvernement. A ses yeux, "on doit changer le gouvernement", car "la question, c'est, 'qu'ont fait les précédents gouvernements durant les quatre dernières années ?'" Il estime que "la criminalité ne cesse d'augmenter en Allemagne, il faut que ça change".

Un front commun fragile

L'électeur AfD espère ainsi une alliance avec la CDU en vue de former une coalition. Or, ce scénario a de nouveau été rejeté ce lundi matin par le futur chancelier Friedrich Merz. En cause, "le cordon sanitaire" mis en place dans le pays, qui exclue toute alliance entre les grands partis et la droite nationaliste.

Un front commun qui pourrait toutefois se fragiliser au vu de la place qu'occupe aujourd'hui l'AfD dans le paysage politique. Première force d'opposition, l'AfD sous l'égide d'Alice Weidel, a de quoi se féliciter, car ses idées sont désormais solidement ancrées dans le pays, avec en tête l'immigration, une ligne dure dans une Allemagne meurtrie par les attaques terroristes.