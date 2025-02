Deux réunions en quelques jours : Emmanuel Macron se replace au centre du jeu sur l'Ukraine

Le conflit ukrainien mobilise Emmanuel Macron. Alors qu'une première rencontre a eu lieu entre les États-Unis et la Russie à Ryad, le président de la République organise une nouvelle réunion ce mercredi pour travailler la stratégie des Européens autour du conflit et le chef de l'État doit notamment revenir sur l'envoi de troupes sur le sol ukrainien.





Après le sommet de lundi organisé en urgence à Paris et après de premières discussions organisées mardi entre Américains et Russes à Ryad, en Arabie Saoudite, Emmanuel Macron va organiser une nouvelle réunion ce mercredi avec des dirigeants européens et non européens au sujet de la guerre en Ukraine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une opération de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU ?

Dans une interview accordée à la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron détaille notamment les hypothèses d’envoi de troupes au sol en Ukraine qui sont étudiées, mais l'assure, il n'est pas question d’envoyer des soldats au combat. En revanche, afin de soutenir les Ukrainiens, Emmanuel Macron envisage de déployer des experts ou des troupes dans des zones loin du conflit.

Autre scénario à l’étude : mener une opération de maintien de la paix le long de la ligne de front sous l’égide des Nations Unies. Alors que les pourparlers entre Russes et Américains commencent en Arabie Saoudite, le président français rappelle et insiste que rien ne peut se décider sans les Ukrainiens.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

De nouvelles réunions prévues dans les prochains jours

Le chef de l'État reconnaît tout de même que le retour de Donald Trump permet de relancer les négociations de paix. Emmanuel Macron voit les États-Unis comme un allié nécessaire pour soutenir Kiev, en particulier face aux menaces nucléaires de Moscou.

Au moment où il tente de se replacer au centre du jeu sur le dossier ukrainien, le Président annonce qu’il recevra dans les prochains jours les forces politiques françaises pour leur présenter les initiatives qu’il défend.