D-Day : l'Assemblée rend hommage aux Alliés, entre émotion et contestation

La voix d'un député communiste brisée par l'émotion, un Insoumis célébrant l'Armée rouge: l'Assemblée nationale a rendu vendredi un hommage contrasté aux Alliés qui ont pris part au Débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Les députés ont voté à l'unanimité une résolution exprimant la "gratitude" et la "reconnaissance" de la représentation nationale aux "membres des forces alliées, notamment américaines, qui ont participé aux opération du jour J".

Le texte répond à une résolution similaire votée en avril par le Congrès américain. Il a été remis à la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, reçue vendredi par le président de l'Assemblée Richard Ferrand à l'Hôtel de Lassay, pour le 75e anniversaire du Débarquement de Normandie. L'élue démocrate s'est rendue en début d'après-midi, avec d'autres membres de la chambre des représentants, dans les tribunes de l'hémicycle où elle a été applaudie debout par les députés présents en séance.

Les réserves de La France insoumise

La résolution, présentée par le titulaire LREM du perchoir, a été co-signée par la quasi-totalité des présidents de groupes, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon. À la tribune, le député LFI Alexis Corbière a justifié cette position par l'absence de référence dans le texte à l'action de l'Armée rouge, à sa victoire à Stalingrad sur le front de l'Est qui, a-t-il dit, a rendu possible le Débarquement de Normandie. "Comment oublier que le pays qui a le plus supporté de morts fut l'Union soviétique avec 12 millions de soldats tués ? Pourquoi ne pas l'avoir rappelé, ce n'est en rien une approbation du stalinisme, c'est rappeler la complexité de cet événement", a-t-il lancé.

Un hommage étouffé par les sanglots

À cette exception près, l'ensemble des orateurs des différents groupes a salué le courage, l'héroïsme et le sacrifice des soldats alliés qui ont libéré la France. Submergé par l'émotion, le communiste Jean-Paul Lecoq a dû interrompre à plusieurs reprises son hommage aux soldats, victimes et déportés, soutenu par les applaudissements des autres députés présents dans l'hémicycle.

"Pour garder en mémoire les horreurs de la guerre, célébrons la Paix", Jean-Paul Lecoq (GDR) rend hommage aux actions de la Résistance, aux sacrifices des soldats alliés "venus libérer une terre qui n'était pas la leur", ainsi qu'aux victimes civiles. #DirectAN#DDay#DDAY75pic.twitter.com/rSTvNXFvMo — Assemblée nationale (@AssembleeNat) 7 juin 2019

Plusieurs députés ont également réaffirmé leur attachement "au multilatéralisme, seul à même de résoudre durablement les conflits mondiaux", comme l'avait fait jeudi le président Macron face au président Donald Trump. Ce principe a été inscrit dans la résolution. Le texte apporte aussi son soutien aux actions entreprises pour préserver les plages du Débarquement "dans la perspective de leur inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco".