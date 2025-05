Présidence de LR : «Bruno Retailleau est une immense chance pour la droite», estime Cyril Hanouna

Cyril Hanouna est revenu sur la large élection de Bruno Retailleau à la tête des Républicains ce dimanche. Une très bonne nouvelle pour la droite mais aussi pour la gauche selon l'animateur. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



74,3%. Dimanche, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a été élu président des LR, au détriment de son rival Laurent Wauquiez. Un résultat sans appel qui semble contenter Cyril Hanouna : "Je pense que Bruno Retailleau est une chance immense pour la droite française, et également pour la gauche", explique l'animateur dans On marche sur la tête.

Et d'abonder : "Je pense que le fait qu'il y ait maintenant pour moi un leader incontestable, et un leader qui mine de rien vaut quelque chose, peut faire rejaillir une gauche un peu plus républicaine, laïque." Désormais, Cyril Hanouna avance qu'il faut éviter les "tensions" et appelle de ses vœux à ce que Laurent Wauquiez finisse par travailler de consort avec Bruno Retailleau.