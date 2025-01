Cyril Hanouna – Sur quels thèmes Emmanuel Macron pourrait-il consulter les Français en 2025 ?

Au micro d'On marche sur la tête, Gauthier Le Bret est revenu sur l'annonce de consultations du peuple faite par Emmanuel Macron lors de ses vœux pour la nouvelle année. Le chroniqueur politique revient sur certaines limites du référendum et avance qu'en cas de consultation des Français, cela sera sur des questions de société, comme l'euthanasie. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

C'est un mot qu'il n'a pas prononcé, pourtant il a résonné dans toutes les têtes : le référendum. Lors de ses vœux 2025, Emmanuel Macron a annoncé qu'il demanderait lors de l'année qui s'ouvre aux Français de "trancher" certains "sujets déterminants" pour préparer l'avenir, sans plus de précision sur les modalités, ni sur les thèmes. Mais "on ne peut pas poser n'importe quelle question aux Français", rappelle Gauthier Le Bret dans On marche sur la tête. "Par exemple, il ne peut pas y avoir de référendum sur le thème de l'immigration".

Alors sur quoi pourrait porter une éventuelle consultation ? "Je pense qu'il peut aller sur les questions de société et peut-être sur la fin de vie et l'euthanasie. Ça ne sera pas porté par le gouvernement de François Bayrou parce que Bruno Retailleau a dit qu'en cas de projet de loi qui émane du gouvernement sur l'euthanasie, il quitterait le gouvernement."