Cyril Hanouna – Comparaison entre Gaza et Auschwitz : «Ardisson n'est pas antisémite», assure Gilles-William Goldnadel

L'avocat Gilles-William Goldnadel explique pourquoi il en veut plus au service public qu'à Thierry Ardisson, alors que ce dernier a comparé la situation à Gaza et à Auschwitz samedi soir, dans "Quelle époque !" Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





"La connerie elle est énorme." Invité d'On marche sur la tête l'avocat Gilles-William Goldnadel a longuement réagi à la comparaison faite samedi soir dans Quelle époque ! par Thierry Ardisson. Ce dernier a en effet fait un parallèle entre la situation à Gaza et Auschwitz, camp de concentration nazi, de mise à mort et d'extermination le plus connu. Une sortie qui a provoqué une levée de boucliers, obligeant "l'homme en noir" à s'excuser.

Pourtant, si l'animateur "a déconné grave", Gilles-William Goldnadel "en veut beaucoup plus au service public qu'à Thierry Ardisson" : "Avec Ardisson et sa femme Audrey [Crespo-Mara], je suis parti en Israël. Je les connais par cœur. J'ai travaillé avec eux. Je sais qu'Ardisson, ce n'est pas un antisémite. Je suis assez bien placé pour le savoir."

Quant à savoir pourquoi l'avocat en veut avant tout à France Télévisions, la réponse tient certainement au fait que Quelle époque ! est une émission... enregistrée. Cette séquence aurait donc pu être tout bonnement coupée au montage et jamais montrée au public.