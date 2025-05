Cyril Hanouna – Découvrez le nom de la nouvelle émission de l'animateur sur W9 à la rentrée

Dans "On marche sur la tête" sur Europe 1, Cyril Hanouna a dévoilé le nom de sa nouvelle émission. Cette dernière doit prendre la place de l'emblématique TPMP dès la rentrée. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.







On connait le nom du programme qui va succéder à TPMP. Le 7 mai dernier dans On marche sur la tête, Cyril Hanouna annonçait que Touche pas à mon poste n'allait pas revenir à la rentrée. Un peu plus d'un mois plus tard, l'animateur révèle au même micro le nom du programme qui va prendre la relève à la rentrée sur W9 : "Tout beau tout 9".

