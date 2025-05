cyril hanouna

Pour l'avocat Gilles-William Goldnadel, si la séquence polémique de la comparaison entre Gaza et Auschwitz a été diffusée samedi soir sur France 2, c'est à cause d'un sentiment d'impunité. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.







La polémique aurait-elle pu être évitée ? Samedi soir dans Quelle époque ! sur France 2, Thierry Ardisson a provoqué un tollé en réagissant aux propos du médecin humanitaire et candidat Place publique sur la liste LFI lors des législatives 2024, Raphaël Pitti. Ce dernier affirmait notamment qu'"il y a une volonté de déshumaniser la population de Gaza". Puis l'animateur Thierry Ardisson a comparé la situation à Gaza avec Auschwitz, camp de concentration nazi, de mise à mort et d'extermination le plus connu. Une sortie qui a provoqué une levée de boucliers, obligeant "l'homme en noir" à s'excuser.

"On est dans le mensonge le plus total"

Mais toute cette séquence aurait pu être évitée, puisque l'émission est enregistrée. Alors pourquoi ce passage n'a-t-il pas été purement et simplement coupé au montage ? "C'est le sentiment d'impunité, ils sont dans une impunité totale", répond dans On marche sur la tête l'avocat Gilles-William Goldnadel.

"Un prétendu médecin humanitaire qui en vérité est un militant pro-palestinien complet qui compare Gaza avec le ghetto de Varsovie... Mais on est dans le mensonge le plus total. [...] Il fait très bien son boulot de militant, mais sans vouloir diminuer ses mérites, il a une [Léa] Salamé qui le présente comme un saint laïc, c'est Saint-Vincent de Paul, il y a une véritable falsification."