Cyril Hanouna - Législatives : le NFP investira un Premier ministre «plus consensuel» que Mélenchon en cas d e victoire, selon Léon Deffontaines

"Je pense que l'ensemble des chefs de parti du Nouveau Front populaire ont été assez clairs. La personne qui sera Premier ministre si le Front populaire devient majoritaire, sera une personne plus consensuelle", a expliqué Léon Deffontaines sur Europe 1, en faisant référence à Jean-Luc Mélenchon.

Le porte-parole du Parti communiste fait partie de l'alliance du Nouveau Front populaire et se présente dans la troisième circonscription de la Somme, en Picardie, pour les législatives anticipées. Léon Deffontaines estime par ailleurs que Fabien Roussel pourrait également prétendre au siège de Premier ministre en cas de victoire du NFP. "Je pense qu'il est un peu plus consensuel. Mais de toute façon, il faut une personne consensuelle. Maintenant, moi, mon objectif, c'est de gagner ma circonscription avec un maximum de candidats. Il nous faut du nouveau Front populaire arrive à gagner leurs circonscriptions pour qu'enfin, on puisse appliquer notre programme et que ce soit un peu synonyme d'espoir pour les Français", a-t-il ajouté au micro de Cyril Hanouna.

Léon Deffontaines, candidat perdant aux élections européennes, assure que ces législatives sont pour lui une seconde chance : "C'est les prolongations et, je l'ai toujours dit, je n'ai pas peur de retourner dans les urnes. J'ai toujours dit durant la campagne européenne que je souhaitais débusquer le Rassemblement national et Jordan Bardella, et notamment sur le fait que c'est un faussaire de la question sociale. Eh bien, je compte continuer cela aux législatives".