Législatives 2024 : quelles sont les règles pour se qualifier au second tour ?

Un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, avec deux ou trois candidats au second tour, à moins que certains ne parviennent à être élus dès le premier... Le fonctionnement des élections législatives est bien différent de la présidentielle et des européennes. Dans chacune de 577 circonscriptions, plusieurs scénarios sont possibles : soit l'un des candidats l'emporte dès le premier tour, soit deux candidats sont qualifiés pour le second tour. Mais il est également possible que des triangulaires, voire des quadrangulaires se dégagent. Europe 1 fait le point.

Quels sont les critères pour se qualifier au second tour ?

La règle est simple : pour se maintenir au second tour des législatives, un candidat doit obtenir un nombre de voix égal à 12,5% des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul candidat obtient ce seuil, le premier candidat ayant obtenu le plus de voix après lui se qualifie également au second tour.

De même, si aucun des candidats n'atteint ce seuil des 12,5%, ce sont les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages qui parviennent au second tour.

Dans quel cas un candidat peut-il être élu dès le premier tour ?

Si l'un des candidats parvient à obtenir plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour, et que cela correspond également à plus de 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales dans la circonscription, alors il est élu dès le premier tour. Ce cas de figure reste très rare : en 2017, seuls quatre députés ont été élus dès le premier tour. En 2022, Alexis Corbière, Sophia Chikirou, Sarah Legrain, Danièle Obono (tous candidats LFI) et Yannick Favennec (candidat de la majorité présidentielle) avaient obtenu cette majorité de suffrages dès le premier tour.

Vers de nombreuses triangulaires ou quadrangulaires ?

Dans le cas où trois, voire quatre candidats parviennent à dépasser le seuil des 12,5% des électeurs inscrits, ils sont tous qualifiés. Le second tour prend alors la forme d'une triangulaire (trois candidats), ou d'une quadrangulaire (quatre candidats). Ces cas de figure restent assez rares : il y a eu qu'une triangulaire en 2017, et huit en 2022.

Mais un taux de participation élevé, qui pourrait atteindre 64% dimanche selon les sondages, favorise le nombre de triangulaires. Par exemple, en 1997, alors que le taux de participation au premier tour était de 68%, 79 triangulaires avaient été comptabilisées.