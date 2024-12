François Bayrou Premier ministre : la consécration d'un allié de la première heure d'Emmanuel Macron

François Bayrou, nommé, ce vendredi 13 décembre, successeur de Michel Barnier, parvient enfin, à 73 ans, à atteindre un rôle clé au côté d'Emmanuel Macron, dont il avait grandement contribué à l'élection à l'Élysée en 2017.

Sept ans qu'il attendait d'être Premier ministre et de prendre place à Matignon. François Bayrou a été nommé au poste de Premier ministre, ce vendredi 13 décembre, par Emmanuel Macron. Un défi immense pour le président du MoDem et premier allié du président, chargé de dénouer la crise politique majeure ouverte par la dissolution et aggravée par la censure de Michel Barnier. Cette nomination du maire de Pau signifie aussi la revanche d'un homme qui n'a jamais renoncé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En février 2017, il s'était retiré de la course à la présidentielle pour apporter son soutien à l'actuel président et n'avait jamais caché son souhait de s'installer à Matignon.

Un demi-siècle de vie politique

Après sept longues années d'attente, il vient enfin d'exaucer son souhait en devenant le sixième Premier ministre d'Emmanuel Macron, le quatrième en un an. Son profil hybride, situé au barycentre de la vie politique aux yeux de l'Élysée, doit permettre de débloquer la situation à l'Assemblée nationale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Âgé de 73 ans, le même âge que Michel Barnier, le nouveau chef du gouvernement a, derrière lui, un demi-siècle de vie politique et possède une solide expérience.

François Bayrou a soutenu Marine Le Pen après les réquisitions judiciaires lors de son procès

Parviendra-t-il à élargir le socle commun ? C'est la mission que lui a confiée Emmanuel Macron. Et le RN a fait savoir qu'il n'y aurait pas de censure à priori contre lui.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Récemment, François Bayrou avait soutenu Marine Le Pen après les réquisitions judiciaires lors de son procès, rappelant qu'il avait lui-même été jugé pour des faits similaires à ceux reprochés à la patronne du RN. Son parti avait été condamné, mais lui, personnellement, avait été relaxé.