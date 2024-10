Cyril Hanouna - Hausse du financement de l'AME dans le budget 2025 : un auditeur «n'en revient pas»

C'est une annonce qui n'est pas passée inaperçue dans le projet du budget 2025 présenté par le gouvernement : en 2025, l'AME, l'aide médicale de l'État, va être financé à hauteur de 1,2 milliard d'euros, contre 1,1 milliard d'euros actuellement. Une hausse qui se joint à la baisse du taux de remboursement par l'Assurance maladie de 70% à 60%, rapporte Les Echos. Une situation difficile à comprendre pour Benjamin, un auditeur d'On marche sur la tête. "Je n'en reviens pas, c'est comme un coup de poignard dans le cœur."

"Je suis en situation de handicap et il y a un mois, mon état de santé s'est aggravé et j'ai dû me faire hospitaliser en urgence", raconte-t-il. Désormais rentré chez lui, il affirme devoir payer ses traitements, "et notamment l'un d'entre eux qui coûte 1.000 euros par mois, non remboursé par la Sécurité sociale".

Et de continuer : "Il y a des gens qui viennent de l'étranger, en situation irrégulière, qui viennent profiter de toute la générosité des Français, qui ont le droit de faire des actes médicaux qui ne sont pas vitaux, on leur donne tout en une seconde. Et moi qui suis né Français, qui ai cotisé, travaillé, la France me dit 'non, rien à foutre, tu n'es pas un étranger'. Je suis hors de moi !"