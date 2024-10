Cyril Hanouna - Faut-il lever l'OQTF de l'acteur Abou Sangaré ? Les auditeurs divisés

C'est une situation qui suscite quelques remous. Ce jeudi, M6 indiquait que l'OQTF de l'acteur Abou Sangaré était levée, mais la préfecture de la Somme a démenti cette information. Dès lors, la question s'est posée dans le débat public, et entre les auditeurs d'On marche sur la tête, faut-il lever l'OQTF de l'acteur récompensé au Festival de Cannes par le prix du meilleur acteur et le prix du jury dans la catégorie "Un certain regard" ?

Pour Kevin, un habitué de l'émission, "il faut lever l'OQTF". "Sur les OQTF, il faut cibler : tous ceux qui posent problème, qui sont dans la délinquance, il n'y a pas de souci, ça doit repartir sans aucune négociation possible. Mais par contre un acteur comme Abou Sangaré, bien sûr qu'il faut lui lever." Un avis que ne partage pas Pascal, pour qui lorsqu'"on est sous OQTF, on a obligation de quitter le territoire". Et le statut d'acteur d'Abou Sangaré ne change rien à l'affaire.