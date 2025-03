Cyril Hanouna - «C'est clairement antisémite», l'animateur et son équipe réagissent à l'affiche de LFI

Une affiche de la France insoumise crée la polémique. Sur cette affiche pour une manifestation "contre l'extrême droite, ses idées et ses relais", LFI a utilisé une photo modifiée de Cyril Hanouna. Selon les chroniqueurs de "On marche sur la tête", sur Europe 1, cette affiche est "antisémite".

"Il y en a marre, c'est vomitif"

Pour Gauthier Le Bret, cette caricature antisémite reprend "tout un imaginaire" : "Quand on voit une photo comme celle-ci, c'est une caricature antisémite. C'est fait pour envoyer un message à leur clientèle électorale. Il y en a marre, c'est vomitif, ça devient insupportable". Olivier Dartigolles estime qu'ils ont repris "pour inviter à une manif contre l'extrême droite", "la communication de l'extrême droite d'avant-guerre, des années 30".

Invité de l'émission, Arno Klarsfeld livre lui aussi une observation : "C'est ce qu'on a dit avec mon père (Serge Klarsfled, ndlr), alors que le RN est passé d'un parti anti-juif et négationniste, vers un parti pro-juif, l'extrême gauche est un parti qui cherche à nazifier Israël et à faire des juifs des représentants de l'extrême droite. C'est une volonté de reprendre les thèmes de l'extrême droite des années 1930 et le format de cette affiche est clairement antisémite".