Cyril Hanouna – Budget 2025 : «Trop d'impôts tue l'impôt», rappelle le directeur de Contribuables Associés

Alors que le budget 2025 prévoit une série de hausse des taxes dans différents domaines, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, rappelle que "trop d'impôts tue l'impôt". Il suggère que ces hausses vont augmenter la fraude. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Frais de notaires, taxe sur les billets d'avion, seuil d'exonération de la TVA pour les autoentrepreneurs abaissée, taxe soda, malus automobile... Le budget 2025 a été définitivement adopté, et il comporte son lot de mauvaises nouvelles pour le pouvoir d'achat des Français. Mais au pays champion du monde en la matière, "trop d'impôts tue l'impôt", rappelle Benoît Perrin, le directeur de l'association Contribuables Associés, qui milite "pour la réduction des dépenses publiques et contre le gaspillage des impôts".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On trouve tous les moyens pour payer moins" d'impôts

"On est tous des êtres rationnels, et à force d'augmenter les impôts, on trouve tous les moyens pour en payer moins", affirme-t-il au micro d'On marche sur la tête. Par exemple, la "taxation des grosses entreprises doit rapporter 8 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Mais à mon avis, on n'aura même pas la moitié : elles vont s'arranger pour faire autrement." Et ce spécialiste n'est pas plus tendre avec l'abaissement du seuil de la TVA pour les auto-entrepreneurs, une mesure qu'il voit comme "le meilleur moyen de ruiner tout le monde".