Cyril Hanouna – Budget 2025 : «Les Français se sont encore fait arnaquer», analyse le directeur de Contribuables Associés

Invité de Cyril Hanouna, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, une association qui milite pour la baisse des impôts, réagi au budget 2025 et ses annonces de hausse de taxe. Pour lui, les Français "se sont encore fait arnaquer". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Le budget 2025 a survécu à la censure, mais va-t-il satisfaire les Français ? Rien n'est moins sûr pour le texte définitivement adopté par le Sénat ce jeudi, et pour cause. Au pays champion du monde des impôts, ce texte prévoit une hausse... des taxes. Frais de notaires, taxe sur les billets d'avion, seuil d'exonération de la TVA pour les autoentrepreneurs abaissée, taxe soda, malus automobile... "Les Français se sont encore fait arnaquer", résume au micro d'On marche sur la tête Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Beaucoup d'augmentations d'impôts et pas d'économies"

"Au départ, on nous avait présenté un peu d'augmentations d'impôts et beaucoup d'économies. Mais en réalité, nous allons avoir beaucoup d'augmentations d'impôts et pas d'économies", étaye celui qui est à la tête de l'association "de contribuables qui milite pour la réduction des dépenses publiques et contre le gaspillage des impôts". "Et puis on nous avait promis que seuls les riches et les grosses entreprises allaient être taxés, mais en fait tous les Français sont concernés."

Des hausses qui ne passent pas auprès de cet observateur de la fiscalité tricolore qui remarque en sus un schéma familier. "C'est un budget comme on a l'habitude d'en avoir depuis 50 ans. C'est-à-dire que dès qu'il y a une crise, on appuie sur un seul bouton, l'augmentation d'impôts."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le problème de la France ? "Le train de vie de l'État est trop lourd"

D'autant qu'on "a la dépense publique la plus importante du monde, à peu près 58 % de notre PIB", rappelle Benoit Perrin. Sans oublier "le taux d'imposition le plus élevé d'Europe". Mais malgré cela, "on vient nous expliquer qu'il faut encore davantage taxer les Français. Alors qu'on sait très bien que le problème de la France, c'est que le train de vie de l'État est trop lourd."

Pour le directeur, la solution est donc certes de faire des efforts, mais "sur [les dépenses de] l'État, des efforts sur les collectivités locales".