Covid : pourquoi Emmanuel Macron prend-il la parole à 20 heures ?

Emmanuel Macron s'adressera aux Français dans une allocution à 20 heures ce mercredi soir, a annoncé l'Elysée en début de matinée, alors que la parole présidentielle était attendue face à la troisième vague de l'épidémie de Covid-19. Les allocutions présidentielles étant devenues synonymes de décisions de grande ampleur depuis le début de la crise il y a un an, le chef de l'Etat devrait annoncer de nouvelles restrictions radicales. Il devrait également expliquer et justifier sa stratégie, qui n'a pas toujours été bien comprise par la population.

Vers l'option la plus radicale

Car depuis mardi soir, l’ambiance a changé. Emmanuel Macron et Jean Castex se sont vus à l’Elysée pour examiner les dernières données épidémiques afin d'ajuster leurs positions et trois options semblaient alors sur la table. La première, un simple ajustement des mesures actuelles, en faisant basculer quelques départements supplémentaires sous le régime du confinement. La seconde, avancer les vacances scolaires dans les trois régions les plus touchées par le virus, autrement dit, fermer les écoles.

Enfin, la troisième option et plus radicale que semble privilégier aujourd'hui l'exécutif, celle d'un confinement dur, pour donner un gros coup de frein aux brassages et aux interactions sociales. Une solution qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui au pied du mur, a tout fait pour éviter.

Seulement faute de mesures rapides, médecins et responsables hospitaliers ont averti depuis plusieurs jours quant au risque de devoir "trier" les malades par manque de lits. Un scénario "impossible" pour le ministre de la Santé Olivier Véran, qui a réaffirmé mardi que le gouvernement ne laisserait pas "saturer les hôpitaux",et "les médecins devoir trier des malades". Une situation qui avec celle des écoles, risque de faire pencher la balance et d'influer sur les décisions qui seront annoncées mercredi soir.