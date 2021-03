Covid-19 : Emmanuel Macron à Créteil pour encourager la vaccination des plus de 75 ans

Emmanuel Macron a visité lundi à Créteil une plateforme d'appel de l'assurance maladie, afin de promouvoir le dispositif "aller-vers", visant à inciter les personnes de plus de 75 ans à se faire vacciner, en pleine nouvelle flambée de Covid-19. Le chef de l'Etat, accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, s'est rendu à la CPAM (Assurance maladie) du Val-de-Marne, dans le cadre de "l'accélération de la campagne vaccinale", qu'il a détaillée mardi dernier à Valenciennes. L'accélération des vaccinations est la priorité de l'exécutif, opposé pour l'heure à un confinement strict demandé par une partie du corps médical.

Objectif : passer d'un taux de vaccination des plus de 75 ans de 55% à 80%

Emmanuel Macron a notamment échangé avec les opérateurs de la plateforme d’appel chargée de contacter les 75 ans et plus n'ayant pas encore été vaccinés, afin de faciliter une prise de rendez-vous de personnes parfois hésitantes, mal renseignées ou peu habituées aux démarches en ligne, voire de prendre un rendez-vous pour elles. L'objectif est de passer d'un taux de vaccination national des plus de 75 ans de 55% actuellement, selon l'Assurance maladie, à un taux de 80% comme demandé par Emmanuel Macron.

Mise en service d'un numéro d'appel dédié spécifiquement à ce public

Au titre de la démarche "aller vers", lancée lundi à Créteil et qui doit être généralisée à partir de mercredi dans tout le territoire, les personnes contactées se voient expliquer le processus de prise de rendez-vous via la plateforme doctolib.fr et proposer un créneau de vaccination. Ce dispositif doit être complété à partir de mercredi par la mise en service d'un numéro d'appel dédié spécifiquement à ce public, permettant de prendre plus facilement des rendez-vous de vaccination sur des créneaux réservés, a indiqué l'Elysée. Ce numéro, dont l'usage sera réservé aux personnes concernées, sera connu mercredi.

L'un des opérateurs a expliqué au chef de l'Etat que certaines personnes restaient réticentes à la vaccination avec le vaccin AstraZeneca, brièvement suspendu puis rétabli ces derniers jours. "On leur précise que c'est du Pfizer, ça les rassure", a-t-il dit au chef de l’Etat.

La vaccination, "le cœur de la bataille"

Mardi dernier, lors d'une visite dans un centre de vaccination à Valenciennes, le chef de l'Etat avait assuré qu'il n'y avait "pas de week-end et de jours fériés pour la vaccination" qui est "le cœur de la bataille".

Cette semaine s'annonce décisive pour sortir le pays de la troisième vague de l'épidémie. Emmanuel Macron a indiqué dimanche que "rien" n'était décidé sur un éventuel tour de vis supplémentaire dans les 19 départements les plus touchés, dont ceux de l'Ile-de-France. Avec 4.974 malades du Covid-19 en réanimation en France le pic de la deuxième vague de l'épidémie a été dépassé, selon les chiffres quotidiens publiés lundi par l'agence sanitaire Santé publique France.