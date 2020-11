Covid-19 : des députés pour une quarantaine obligatoire, avec amende de 10.000 euros

Des députés de la majorité demandent que les personnes atteintes par le coronavirus et les "cas contacts" soient soumis à une quarantaine contrôlée, passible d'une amende de 10.000 euros en cas d'infraction, parmi plusieurs mesures visant à casser la propagation de la maladie.

"Cela se fait dans d'autres Etats, avec des amendes colossales", a déclaré jeudi à la presse Olivier Becht, président du groupe Agir ensemble, en présentant une liste de trente propositions transmise à Matignon et aux ministères concernés.Des amendes pouvant atteindre plus de 10.000 euros existent en Grande-Bretagne et en Italie, et d'au moins 5.000 euros en Allemagne, a-t-il souligné, ajoutant qu'en Espagne la somme pouvait aller jusqu'à 600.000 euros et être assortie d'une possible peine de prison.

"Passer d'une politique de l'interdiction/indemnisation à une politique de l'adaptation"

En France des mesures d'auto-isolement sont préconisées pour les personnes déclarées positives, même sans symptômes, ainsi que pour les cas contacts, mais sans contrôle.

Les personnes concernées pourraient être soumises à des "contrôles aléatoires pour vérifier qu'elles sont bien à l'isolement", chez elles ou si nécessaire dans des hôtels réquisitionnés, quatorze jours au moins pour celles contaminées et une semaine pour les cas contacts. Le Service civique pourrait être mobilisé pour leur assurer des services à domicile, suggère Olivier Becht.

Ces propositions visent à "passer d'une politique de l'interdiction/indemnisation à une politique de l'adaptation" pour éviter des reconfinements à répétition, estime le député du Haut-Rhin.

Une prise de température à l'entrée des centres commerciaux ?

Le groupe Agir ensemble propose également de "soumettre les usagers des transports en commun et des centres commerciaux à une prise de température corporelle à l'entrée", pour en interdire l'accès aux personnes potentiellement porteuses du Covid-19.

Il demande aussi un plan d'investissement de 3 milliards d'euros "pour améliorer les systèmes de ventilation des bâtiments publics et du parc privé", dans le cadre du plan de relance économique, afin de régénérer l'air de ces espaces toutes les 5 minutes.

Olivier Becht a, à ce propos, jugé "préoccupant" le manque d'information sur la ventilation du Palais-Bourbon et ses bâtiments annexes. Dans les services de l'Assemblée "on voit que pour l'instant peu de personnes s'en sont préoccupées".

Au moins une dizaine de députés auraient contracté le virus au cours des dernières semaines, dont le président du groupe LREM Christophe Castaner, selon un décompte de l'AFP, l'institution ne donnant pas d'indication au nom du secret médical.Les mesures de précaution ont été renforcées récemment.