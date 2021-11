Covid-19 : ce que devrait annoncer le ministre de la Santé Olivier Véran

Tout pour éviter les restrictions de l'automne dernier. Le gouvernement doit annoncer aujourd'hui les mesures prises lors du conseil de défense sanitaire mercredi pour contenir la cinquième vague de Covid-19 en France. Quelques informations ont déjà filtré. On sait notamment que l’accès à la dose de rappel sera élargi à l’ensemble de la population. Elle pourra être réalisée cinq mois après la dernière injection, et non plus six mois comme aujourd’hui. À noter, le pass sanitaire sera désactivé sept mois après avoir reçu la dernière dose. Autres mesures : la validité des tests PCR sera réduite à 24 heures et le port du masque sera à nouveau obligatoire dans les établissements recevant du public.

Enfin, en ce qui concerne les écoles, les classes ne seront plus systématiquement fermées dès qu’un élève est testé positif. Désormais, lorsqu’un cas sera déclaré, les autres élèves seront aussitôt testés. Ceux qui présenteront un test négatif pourront directement revenir en classe.

Éviter couvre-feu et confinement

L’objectif pour le gouvernement est d’éviter absolument les couvre-feux et autres confinements, déjà de retour dans certains pays voisins. L'idée est donc d'accélérer le calendrier de la dose de rappel, pour "sauver les fêtes de fin d’année et traverser l’hiver" selon les informations du service politique d'Europe 1. L’Élysée sait aussi que le sujet est particulièrement sensible, y compris politiquement, à cinq mois de l’élection présidentielle. "À tout point de vue, on a intérêt à bien gérer cette vague", confie un ministre.