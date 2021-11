Covid-19 : qu’envisage l’exécutif après le conseil de défense sanitaire de mercredi ?

ANALYSE

C'est un nouveau casse-tête pour le gouvernement. La troisième dose de vaccin anti-Covid est dans tous les esprits. D’ailleurs, au sein de l’exécutif, on ne parle plus de troisième dose, pour ne pas donner l’impression d’une énième injection, on parle désormais de dose de rappel. Lors du conseil de défense sanitaire de mercredi, plusieurs pistes s'offriront à Emmanuel Macron.

Troisième dose pour tous

Tout d'abord, l’élargissement de la troisième dose pour tous les adultes, selon un calendrier progressif pour permettre à chacun de prendre son rendez-vous à l’avance. Autre possibilité, le rétablissement du port du masque dans les centres-villes et les zones commerciales comme les marchés. Enfin, le retour des jauges dans certains lieux publics comme les boîtes de nuit ou les salles de concert, avec un renforcement des contrôles de la police et de la gendarmerie.

Pas de confinement en vue

Pour ce qui est du télétravail, le gouvernement veut l’inciter fortement, mais pas d’obligation. En tout cas, pas pour le moment. En revanche, ne vous préparez pas à être reconfiné ou à revivre un couvre-feu : ces mesures ne sont pas étudiées cette semaine. Selon nos informations, une réunion doit se tenir aujourd'hui mardi dans la journée, pour préparer le conseil de défense de demain. Alain Griset, le ministre des petites et moyennes entreprises, devrait réunir dans les prochaines heures les restaurateurs pour leur demander de se remettre à faire plus de contrôles de leurs clients.