Coupe du monde : Fabien Roussel veut que Macron aille au Qatar avec «un brassard LGBT»

Les Bleus mènent la danse au Qatar. Après une première victoire 4 buts à 1 contre l'Australie, puis 2 à 1 contre le Danemark, l'équipe de France s'installe durablement dans le paysage de la Coupe du monde 2022. Ils rejoignent ainsi les controverses, elles aussi très présentes lors de la compétition.

Interrogé sur la question ce mardi matin, Fabien Roussel, vêtu spécialement d'un tee-shirt de l'équipe de France de football comportant la devise de l'Hexagone "Liberté, Égalité, Fraternité", donne un carton rouge à la FIFA. "Si l'organisation met un carton jaune aux équipes qui viennent avec un brassard LGBT, ce qui est complètement honteux de la part de la FIFA, alors nous pouvons leur mettre un carton rouge en portant mon tee-shirt. Qui pourrait interdire à l'équipe de France de porter les valeurs de la République et de faire résonner le mot "liberté" dans les stades du Qatar ?" se questionne-t-il.

"Des liens honteux" avec le Qatar

Car pour le secrétaire général du Parti communiste français (PCF), le sport est intimement politique. Une opinion qui diverge de celle d'Emmanuel Macron, qui a appelé à ne pas faire de politique dans le sport. "Je rappelle que le Qatar est le seul pays en France avec qui la France a établi une convention fiscale lui permettant d'être exonéré sur les plus-values immobilières. Le Qatar est le cinquième pays à qui la France vend le plus d'armes. Il y a des liens étroits entre la France et le Qatar, des liens honteux", dénonce Fabien Roussel au micro d'Europe 1.

"On donne beaucoup de leçons sur les droits de l'Homme et pourtant nous sommes beaucoup dans la compromission avec ce pays", poursuit-il. Alors, le député du Nord propose à Emmanuel Macron "d'avoir le courage d'exprimer les valeurs que nous portons". "Que le président de la République aille au Qatar voir un match de l'équipe de France avec le brassard LGBT ou avoir un pin's LGBT sur son veston, qu'il ait ce courage là. Et là, on verra si effectivement il porte ces valeurs jusqu'au bout", conclut Fabien Roussel.