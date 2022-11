EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : les Bleus font le break face à l'Australie (3-1)

Le point à la 68e : BBBUUUTTTTTTTTTTTT !!!!!! La pépite des Bleus Kylian Mbappé marque d'un superbe but de la tête après un centre d'Ousman Dembélé !!!!!

L'évolution du score : France-Australie : 2-1 France : Adrien Rabiot (26e), Olivier Giroud (31e) Australie : Craig Goodwin (8e)

Le point à la 60e : Les joueurs de Deschamps semblent clairement supérieurs quand ils accélèrent mais évoluent encore souvent avec de la retenue à l'image du peu influent Griezmann. Les Bleus ont posé le pied sur le ballon et cherchent à se créer des failles dans la défense australienne. Mais pour le moment la France ne garde qu'un petit but d'avance.

Le point à la 46e : c'est reparti entre la France et l'Australie, avec aucun changement à la pause.

Le point à la mi-temps : Les Bleus virent en tête à la pause (2-1) et c'est amplement mérité ! Après un début de match difficile et l'ouverture du score de l'Australie par l'intermédiaire de Craig Goodwin (8e minute), les Bleus ont vite réagi grâce à Adrien Rabiot (26e minute) et Olivier Giroud (31e minute). L'équipe de France aurait même pu mener plus largement si elle avait été plus réaliste. Dominateurs, les Bleus rentrent au vestiaire avec 59% de possession de balle contre 41% pour l'Australie.

Le point à la 45e minute : les Bleus montrent un tout autre visage depuis une vingtaine de minute et privent les Australiens de ballon. Les Australiens aimeraient attaquer pour tenter d'égaliser mais leurs attaquants manquent de soutien. Il y aura 6 minutes de temps additionnels.

Le point à la 40e minute : Didier Deschamps peut souffler ! Après des débuts difficiles, les Bleus ont mis la marche en avant. Ce sont les Australiens qui souffrent maintenant. Ils repoussent le ballon en catastrophe dans leur surface et le perdent tout de suite. Kylian Mbappé est dans un grand soir et met en difficulté les Australiens sur le côté gauche.

Le point à la 31e minute: BBUUUUUTTTTTTTT POURRRR LA FRAANNCEEEE ! Le but de GIROUD !!! 50e but de la carrière en bleu d'Olivier Giroud qui permet aux Bleus de passer devant ! Quelle action magnifique menée par Rabiot qui va gratter un ballon avant de fixer le gardien pour offrir le but à Giroud ! 2 à 0 ! Il n'est plus qu'à une unité du record de Thierry Henry. C'est son 2e but en Coupe du Monde après celui contre la Suisse en 2014.

Le point à la 26e minute : BBBUUUTTTTTTTTTT !!!!!! Egalisation de la France !!!!!!!!! Adrien Rabiot reprend d'une tête à bout portant un centre de Théo Hernandez et smash le ballon dans les cages de Ryan. Les Bleus reprennent du poil de la bête !!!

Le point à la 20e minute : Les hommes de Didier Deschamps restent crispés et fébriles derrière. Rabiot commet une faute dans l'entrejeu. Les Bleus n'arrivent pas à poser le jeu et les Australiens jouent parfaitement les coups en trouvant des espaces mettant en difficulté l'équipe de France. Les australiens par Duke ont même failli doubler la mise sur une perte de balle de Théo Hernandez. Sa frappe frôle la transversale.

Le point à la 9e minute : BUT de l'Australie... Les "jaunes" ouvrent le score face aux Bleus grâce à un but de Craig Goodwin. Dominatrice durant les premières minutes de la rencontre, les joueurs de Didier Deschamps se font surprendre par une attaque rapide de l'Australie. Les Bleus sont bien entrés dans leur match face à l'Australie. Sur cette même action Lucas Hernandez semble d'être gravement blessé...la malédiction continue pour la France. C'est son frère Théo qui le remplace.

Le point au coup d'envoi : c'est parti entre la France et l'Australie. Les deux équipes jouent dans leurs maillots traditionnels : le bleu pour la France, le jaune pour l'Australie.

Les compositions : Australie : Ryan (cap) – Behich – Atkinson – Rowles – Souttar – Mooy – Irvine – Mcgree - Goodwin – Leckie – Duke. Remplaçants : Redmayne, Vukovic (g), Degenek, Deng, King, Wright, Karacic, Hrustic, DeBaccus, Tilio, MacLaren, Kuol, Devlin, Cummings. Entraîneur : Graham Arnold. FranceLloris (cap) – Pavard – Konaté – Upamecano - L.Hernandez – Rabiot - Tchouaméni – O.Dembélé – Griezmann – Mbappé – Giroud. Remplaçants : Areola , Mandanda (g), Disasi, Varane, Saliba, Koundé, T.Hernandez, Camavinga, Fofana, Guendouzi, Veretout, Coman, M.Thuram, Kolo Muani. Entraîneur : Didier Deschamps

Le point sur le groupe C : Plus tôt dans la journée (14 heures), le Danemark et la Tunisie se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0).

Le point sur la composition de l'Australie : De leur côté, les Socceroos optent pour un 4-3-3 où Mathew Ryan évolue comme dernier rempart derrière Nathaniel Atkinson, Kye Rowles, Harry Souttar et Aziz Behich. Aaron Mooy est placé en pointe basse du milieu de terrain auprès de Riley McGree et Jackson Irvine. Enfin devant, on retrouve Mathew Leckie, Mitchell Duke et Craig Goodwin dans le trio d'attaque.

Le point sur la composition de la France : Les Tricolores s'articulent dans un 4-3-3 avec Hugo Lloris dans les cages derrière Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez. Aurélien Tchouaméni est positionné en sentinelle aux côtés d'Antoine Griezmann et Adrien Rabiot. Enfin, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé accompagnent Olivier Giroud en attaque.