Présidentielle : coup d'envoi du premier tour de la primaire écologiste

C'est un grand jour pour Europe Ecologie - Les Verts. Ce jeudi s'ouvre le premier tour de la primaire qui va désigner le candidat du parti écologiste. Cinq candidats sont en lice : Delphine Bateau, Jean-Marc Governatori, Yannick Jadot, Eric Piolle et Sandrine Rousseau. Les résultats du premier tour seront connus dimanche. 122.000 personnes se sont inscrites pour voter lors de cette primaire. Un record pour les écologistes.

Sept fois plus d'inscrits qu'en 2016

122.000 inscrits, c’est sept fois plus qu’à la dernière primaire du parti en 2016. Mais à titre de comparaison, la même année, près de 4,5 millions de personnes s’étaient déplacés pour désigner François Fillon comme candidat lors des primaires de la droite.

Ce record de participation reste un motif de satisfaction pour les écologistes. Les inscrits vont ainsi pouvoir choisir entre plusieurs lignes politiques : celle, plus modérée, de Yannick Jadot, qui souhaite investir 20 milliards d'euros par an dans l’innovation ou celle très radicale de Sandrine Rousseau, autoproclamée écoféministe, et favorable à l’accueil sans condition des migrants.

Jadot favori

Parmi les autres candidats, l’ancienne ministre Delphine Batho prône la décroissance et le maire de Grenoble Éric Piolle souhaite instaurer un "ISF climatique" pour taxer les pollueurs les plus riches. Moins connu, le centriste Jean-Marc Governatori est le seul à s’opposer à la dépénalisation du cannabis.

Un récent sondage donne Yannick Jadot largement vainqueur, mais une surprise peut toujours se produire. La vraie question est de savoir si les Verts présenteront réellement un candidat, ou si comme en 2017, ils se rangeront derrière une autre candidature de gauche, comme celle d’Anne Hidalgo ou de Jean-Luc Mélenchon.