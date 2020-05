Voici le protocole sanitaire pour l'entrée en fonction des maires déjà élus

Des maires parfois battus, parfois pas candidats, mais encore aux affaires. Coronavirus oblige, des équipes sortantes ont joué les prolongations depuis le premier tour des élections municipales mi-mars. Plus de 32.000 communes seraient concernées. Une anomalie à laquelle le gouvernement, les maires, et l'opposition de droite veulent mettre fin dès que possible.

Election à huis clos

La semaine dernière, sur demande d’Edouard Philippe, le conseil scientifique a donc émis des recommandations pour élire les nouveaux exécutifs : un conseil municipal à huis clos, sans public, sans presse, qui pourra se dérouler dans une plus grande salle pour permettre la distanciation. Les conseillers municipaux les plus seront fragiles invités à voter par procuration, pour les autres, masque de rigueur, stylo personnel, dépouillement réalisé par une seule personne.

Au gouvernement maintenant d’édicter des règles précises. Edouard Philippe pourrait annoncer une date de réunion des conseils municipaux dans les tous prochains jours.