Coronavirus : Jean-Luc Mélenchon qualifie d'"imposture" le vote de mardi sur le déconfinement

"Edouard Philippe va arriver mardi devant l'Assemblée nationale, va nous réciter son discours, nous dire quelles seront les mesures [du déconfinement] et ensuite séance tenante, sans aucun temps de réflexion ni d'examen critique, nous devrons voter pour ou contre. C'est une méthode insupportable", s'est insurgé Jean-Luc Mélenchon, dimanche sur France 3. "Ça a l'air d'être de la démocratie, c'est seulement de la brutalité", a-t-il estimé, qualifiant "d'imposture" et de "simulacre" le procédé.

Jean-Luc Mélenchon a notamment déploré la concomitance mardi des débats sur le plan de déconfinement, initialement prévu le 5 mai et finalement avancé, et celui sur l'application de traçage du coronavirus "Stop Covid". "Dans ces conditions nous avions prévu d'éditer un plan de déconfinement, et nous le ferons sans doute lundi ou mardi, dans l'idée de mettre sur la table des propositions afin qu'elles soient discutées entre le pouvoir et nous. Mais rien de tout cela n'aura lieu", a tempêté le député des Bouches-du-Rhône. Le chef de file des députés La France insoumise a donc affirmé la volonté de son groupe de voter contre le plan. "Il faut respecter le calendrier prévu".

Une "casserolade" pour la fête du Travail

Selon lui, le choix de la date du 11 mai pour débuter le déconfinement "est une décision tout à fait hasardeuse". "Il fallait tout d'abord réunir les conditions du déconfinement, en présenter les aspects, et décider à ce moment-là de la date à laquelle on sort. Là, rien de ce qui était nécessaire n'est prévu. Aurons nous un masque par Français ? Non", a-t-il asséné. "Il est donc possible que ce déconfinement tourne à l'eau de boudin et que pour finir il faille reconfiner dans des conditions naturellement très difficiles pour la population", a encore prévenu le parlementaire.

Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a proposé "aux syndicats" d'organiser le 1er mai, jour de la fête du Travail, "une casserolade à midi". "Qu'on se mette aux balcons et qu'on tape les casseroles. Il faut dire que la manière dont est gérée la crise du coronavirus est faite de beaucoup d'improvisations et cela nous ne le supportons pas", a-t-il lancé.