«Consultations» politiques : Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti reçus lundi à l'Élysée

Les dirigeants du RN Marine Le Pen et Jordan Bardella, puis leur allié de droite Éric Ciotti, seront reçus lundi 26 août par Emmanuel Macron, dans le cadre des consultations lancées par l'Élysée en vue de former un gouvernement, a-t-on appris mardi auprès du RN et de la présidence.

"Une volonté de changement et de large rassemblement"

Ces échanges, avec la cheffe de file des députés RN et le président du parti à la flamme, s'inscrivent dans une série de rendez-vous programmés avec l'ensemble des chefs de partis et de groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale. Le patron de LR Éric Ciotti, qui avait annoncé s'allier au RN pour les législatives, se mettant ainsi au ban de son propre parti, sera reçu dans la foulée de Marine Le Pen et Jordan Bardella, a indiqué l'Élysée. Éric Ciotti, avec son micro-parti "Les Républicains à droite", est à la tête d'un groupe de 17 élus à l'Assemblée.

Ces discussions commencent vendredi à 10h30, avec les quatre formations du Nouveau Front populaire (NFP) et leur candidate à Matignon, Lucie Castets. L'Élysée, constatant que les Français ont exprimé lors des élections législatives de juillet "une volonté de changement et de large rassemblement", espère avec ces rendez-vous "continuer à avancer vers la constitution d'une majorité la plus large et la plus stable possible au service du pays". "La nomination d'un Premier ministre interviendra dans le prolongement de ces consultations et de leurs conclusions", a fait savoir la présidence.