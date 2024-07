Législatives 2024 : «C'était un bon choix», à Nice, le pari réussi d'Éric Ciotti de s'allier avec le RN

À Nice, le très controversé Éric Ciotti caracole en tête dans sa circonscription. Malgré son alliance avec le Rassemblement national et la tempête politique provoquée au sein des Républicains, le député sortant affiche un score insolant sur son territoire, avec près de 43% des voix. Il devance ainsi de 13 points le candidat du Nouveau Front populaire, et le candidat de la majorité présidentielle.

"Tout ça, on en veut plus"

"La victoire est un devoir. Mobilisez-vous", appelle ainsi Éric Ciotti aux électeurs. Marc et Gaël ont voté pour l'union des droites. "On ne veut plus de Macron, ça suffit !", s'exclame Marc au micro d'Europe 1. "Après sept ans d'impôts, les réformes des retraites, l'insécurité, tout ça, on en veut plus. C'est la dernière ligne droite, il faut se mobiliser à fond", ajoute-t-il. "Rien n'est joué donc il faut se mobiliser pour faire barrage à l'extrême gauche et à Macron. Il risque d'y avoir des tripatouillages électoraux comme d'habitude, et ces tripatouillages risquent en réalité de ne pas prendre en considération la voix des électeurs", conclut Gaël.

Devant la permanence d'Éric Ciotti à Nice, les partisans du député sortant dénoncent l'idée d'un front républicain. "Ça paraît un peu contre-nature. La notion de front républicain ne signifie plus rien. Elle vient arcbouter les gens et ça laisse sous-entendre qu'il y a une vraie politique politicienne avec des arrangements", note un soutien du candidat.

Un bon choix pour les électeurs

Pour Marine qui a toujours voté Éric Ciotti, les résultats de ce premier tour valident la stratégie du président des LR. "C'était un bon choix que la droite se regroupe. Je pense que Bardella, il a apporté un nouveau souffle. Il n'effraie plus les Français", estime-t-elle.

Et, un peu plus loin, ce vieux militant républicain a lui un souhait : "Que toute la droite se rassemble et qu'ils saisissent l'occasion". Les électeurs auront la réponse dimanche prochain.