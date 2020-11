Comment Emmanuel Macron entend faire du Panthéon un temple de la République

Ce 11 novembre 2020 signe le 102ème anniversaire de l'Armistice de 1918, et avec lui l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix, qui a immortalisé la mémoire des Poilus dans son ouvrage Ceux de 14. Une cérémonie aura donc lieu mercredi en fin d'après-midi, présidée par Emmanuel Macron, qui entend bien faire de ce monument un temple de la République et de ses symboles. Une stratégie qu'on peut résumer d'une formule : le Panthéon ou la fabrique des héros tranquilles.

Depuis son élection, le chef de l'Etat en est convaincu : la France a besoin de mettre à l’honneur des grandes figures ou des personnalités qui parlent aux nouvelles générations. Et il a trouvé le lieu idéal, le Panthéon et sa crypte qui accueillent les tombeaux de ces soldats très connus de la science, de la connaissance ou de la Résistance. Emmanuel Macron semble vouloir faire du monument l’écrin de l'histoire la République, afin de retrouver la "Nation France". Car trop jeune pour être le père de cette Nation, le président choisit de la raconter avec l'espoir secret que les Français lui en soient un jour reconnaissants.

"Permettre aux Français de se réapproprier ce monument"

Pour Philippe Bélaval, le président du Centre des mouvements nationaux, rendre hommage à des personnalités remarquables comme Maurice Genevoix est justement un moyen de permettre aux Français de se réapproprier ce monument, mais pas seulement. "On y organise aussi des cérémonies comme celle qu'Emmanuel Macron a présidée le 4 septembre pour le 150ème anniversaire de l'instauration de la République. C'est-à-dire que périodiquement, le monument revient dans l'actualité et qu'au travers de ces cérémonies, les Françaises et les Français perçoivent son rôle et le message que les personnes qui sont enterrées transmettent, c'est-à-dire les valeurs de la République", explique Philippe Bélaval.

Le président du Centre des monuments nationaux entend également mieux mettre en avant les figurines féminines qui font l'Histoire de France. Actuellement, 73 hommes et 5 femmes sont au Panthéon.