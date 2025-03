«Chacun ses compétences» : dans la crise franco-algérienne, Emmanuel Macron désavoue peu à peu Bruno Retailleau

Article Suggestions

La crise franco-algérienne met en lumière d'autres désaccords, cette fois entre le président Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur. Dans une interview au Figaro, le chef de l'État s'est montré clair : chacun ses compétences et les accords de 1968, c'est son domaine. Un désaveu de moins en moins masqué de François Bayrou et de Bruno Retailleau.