Tensions avec l'Algérie : le difficile équilibre de Bruno Retailleau

Alors que l'exécutif a montré sa volonté d'être plus ferme avec l'Algérie, notamment sur la question de ses ressortissants sous OQTF, la France doit également réfléchir à une politique de régularisation dans les secteurs en tension. Une ligne de crête difficile à tenir pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.

Bruno Retailleau est-il sur une ligne de crête ? Le ministre de l’Intérieur, bien décidé à maintenir sa ligne de fermeté à l’égard du gouvernement d’Abdelmadjid Tebboune, multiplie les mises en garde face à Alger. Mais dans le même temps, le locataire de Beauvau propose désormais sur le territoire français d’encourager la formation et l’emploi des étrangers primo-accédants, en particulier dans le domaine de l’hôtellerie.

C’est une circulaire qui devrait être envoyée aux préfets dans les prochaines semaines. L’objectif : faire face à la forte pénurie de main d’œuvre dans les domaines comme l’hôtellerie-restauration, en encourageant les préfets de région à régulariser les étrangers déjà présents sur le territoire français.

Un exemple qui pourrait coûter cher

Alors si la mesure est très bien vue par le secteur, politiquement, l’exemple pourrait coûter cher à Bruno Retailleau. Puisque le Vendéen, désormais candidat à la présidence des Républicains, sait que d’une part sa cote de popularité est en grande partie due à ses prises de positions fermes contre l’immigration et d’autre part que les oppositions ne lui feront aucun cadeau, en particulier le Rassemblement national.

S’il partage la ligne du ministre de l’Intérieur sur les sujets régaliens, le parti ne manque pas une occasion de réclamer des actes, des preuves de l’efficacité de la politique menée par Beauvau. Et pour cause : dans un récent sondage Elabe, Bruno Retailleau était perçu comme la personnalité politique à qui les Français font le plus confiance sur les questions d’immigration… devant Marine le Pen.