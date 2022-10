Carburant : malgré quelques approvisionnements, la pénurie repart

Le week-end d'approvisionnement n'aura pas été suffisant. Malgré les déclarations d'Emmanuel Macron concernant le retour à la normale, il faudra tout de même attendre la fin de semaine pour voir une certaine amélioration dans les différentes stations de France. Si une partie de celles-ci ont été approvisionnées, les Français se sont vite rués aux pompes pour faire le plein de leur réservoir, ce qui engendre une nouvelle pénurie. Ce lundi 17 octobre, près d'une station sur trois manque d'un ou plusieurs carburants.

Une station sur 2 en Ile de France manque de carburant

Si les livraisons doivent reprendre ce lundi, les Français vont devoir se démener pour trouver une station avec de l'essence. Si près d'une station sur trois est touchée sur l'ensemble de l'Hexagone, plusieurs zones semblent plus impactées que d'autres. Sur le territoire, les régions Île-de-France et Centre-Val de Loire sont fortement touchées par cette pénurie. Presque une station sur deux se retrouve en manque d'au moins un carburant. En Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes, la situation semble identique avec 40% environ des stations-service dans le besoin d'essence.

La remise de 30 centimes prolongée

Invitée dans le journal de 20 heures de TF1, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé le prolongement de la remise de 30 centimes par litre jusqu'au 15 novembre. Celle-ci devait s'appliquer jusqu'au 31 octobre. L'entreprise française TotalEnergies va, elle aussi, prolonger sa réduction de 20 centimes dans ses stations pendant un mois.