Carburant : quelle est la situation dans les stations-service ?

La grève des raffineurs dure et il est toujours difficile de trouver du carburant pour les automobilistes. Si le gouvernement constate une légère amélioration de la situation, la pénurie bat toujours son plein dans les stations-essence.

Une situation qui risque de durer encore deux à trois semaines

Environ une station sur trois, une station sur quatre par endroits, manque au moins d'un carburant. Toute la France est touchée par la pénurie mais les Hauts-de-France, l'Ile-de-France et le Centre-Val de Loire le sont particulièrement. La seule région plus épargnée par le phénomène est la Nouvelle-Aquitaine. Le gouvernement, pour tenter de remplir les stocks, mise sur les transports et a annoncé que les camions-citernes vont exceptionnellement circuler ce week-end. Selon les prévisions, la situation ne reviendra pas à la normale avant au moins deux à trois semaines, le temps que les raffineries se remettent à tourner normalement.

Poursuite de la grève chez TotalEnergies

Du côté des raffineries Esso et Exxon-Mobil, la grève est terminée. Les salariés n'ont pas obtenu gain de cause. Selon la CGT, ils n'ont plus aucun moyen de pression à cause des réquisitions de personnels décidées par le gouvernement. Les sites sont donc en train de reprendre le travail progressivement. Du côté des raffineries de TotalÉnergies, la grève continue. La CGT a annoncé poursuivre la mobilisation au moins jusqu'à mercredi prochain, alors même que les syndicats CFE et CFDT - qui sont majoritaires dans le groupe - ont accepté l'accord proposé par Total, à savoir une augmentation des salaires de 7% et une prime allant de 3.000 à 6.000 €.

Manifestation le 16 octobre et grève le 18 octobre

Au-delà des carburants, la mobilisation pourrait s'étendre surtout à d'autres secteurs. Le climat social est particulièrement tendu en ce début d'automne. Des mouvements sociaux sont en cours dans six centrales nucléaires et une grande journée de mobilisation interprofessionnelle aura lieu mardi 18 octobre. Elle devrait être particulièrement suivie, notamment dans les transports, les EHPAD, l'hôtellerie-restauration ou encore les lycées professionnels.

Une manifestation est également prévue demain à Paris contre la vie chère, à l'appel des partis de gauche.