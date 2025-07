Budget 2026 : Laurent Wauquiez veut «corriger» et «améliorer» le plan de François Bayrou

Les annonces de François Bayrou n’ont pas manqué de faire réagir, y compris à droite de l’échiquier politique… Et alors que les Républicains ne cessent de répéter qu'ils n'accepteront aucune hausse d'impôt, le soutien des LR au budget n'est pas acquis. Dans une conférence de presse à l'Assemblée nationale, l’état-major du parti a d'ailleurs annoncé la conduite à tenir.

Ils avaient conditionné leur vote du budget à l’absence de toute hausse d’impôts… Les Républicains savent qu’ils sont désormais sur une ligne de crête. Si dans l’ensemble, les élus de droite reconnaissent un véritable effort sur la dépense publique, les contributions réclamées aux travailleurs et aux retraités sont considérées comme trop importantes.

Dépenser moins, travailler plus

Les Républicains sont finalement prêts à travailler pour aboutir à un texte qu'ils seraient en mesure de voter. En conférence de presse à l'Assemblée nationale ce mercredi matin, Laurent Wauquiez a détaillé sa ligne de conduite : dépenser moins - et mieux - et travailler plus.

"Ce plan, il a au moins le mérite d'essayer de chercher des solutions. Et donc notre travail à nous, avec la droite républicaine, ça va être de le corriger et de l'améliorer. Il y a trop d'efforts demandés aux Français, pas assez d'efforts faits par l'État sur sa dépense publique. On ne peut pas demander plus d'efforts à la France qui travaille et rien faire pour lutter contre l'assistanat et les abus", explique le président des députés LR.

Maintenir la pression

Si le parti refuse donc de s'opposer frontalement au Premier ministre, la droite républicaine compte malgré tout maintenir sa pression sur le gouvernement pour obtenir de nouvelles concessions. Priorité numéro 1 : la lutte contre l'assistanat et en parallèle une meilleure reconnaissance du travail.

Toujours est-il que si Les Républicains revendiquent cette attitude de responsabilité, accusant la gauche et le RN d'agiter "des épouvantails en menaçant de tout faire tomber", la droite sait qu'elle sera confrontée dans les prochains mois nouveau défi : préserver son unité, sa cohérence de partis indépendants du bloc central, tout en tenant compte de sa cohabitation gouvernementale.