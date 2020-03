Dans le Var, une famille... et 7 candidats aux municipales : "On n'est pas toujours d'accord sur tout !"

REPORTAGE

Rouvier, Rouvier ou Rouvier ? A Brenon, dans le Var, les habitants n'auront pas beaucoup le choix : les sept candidats aux municipales, qui auront lieu la semaine prochaine, sont tous issus de la même famille, tous sur la liste "Unis pour l'avenir de Brenon". Mais comme l'assure le maire actuel et candidat à sa réélection, Armand Rouvier, "cela reste démocratique car il y a des débats, on n'est pas toujours d'accord sur tout !". D'autant que la petite commune ne compte que 29 habitants...

Huit "Rouvier" dans la mairie

"Notre équipe est fortement rajeunie puisque plus de la moitié des conseillers ont moins de 34 ans !", raconte le maire. Plusieurs générations de Rouvier sont en effet réunies sur cette liste : il se présente aux côtés de sa fille, Amélie, de son cousin, Jean-Luc, qui sera lui même épaulé par deux de ses enfants, Lucie et Laurent. Equipe complétée par les sœurs jumelles Gaëlle et Morgane qui sont les cousines de Lucie et Laurent. "Ce sont des jeunes très impliqués", assure Armand Rouvier. "C'est encourageant pour l'avenir".

N'oublions pas non plus Myriam, secrétaire de la mairie, et cousine par alliance du maire. Une situation originale qui s'explique entre autres par la petitesse de la commune (29 habitants et 70 en été), et par l'histoire : la famille Rouvier était la seule à résider dans la commune après la Seconde Guerre mondiale. "Il n'y a pas de concurrence entre nous", affirme Armand Rouvier. "Ça se passe très très bien !" Le résultat de l'élection devrait être sans surprise.