Eliot Deval et vous - Cette flottille pour Gaza, avec Rima Hassan à son bord, «n'était qu'un sketch», déclare Philippe Meyer

Rima Hassan est de retour en France. L'eurodéputée LFI était présente ce jeudi soir place de la République, trois jours après son arrestation par l'État d'Israël sur le voilier "Madleen" qui faisait route vers Gaza. Sur Europe 1, Philippe Meyer, membre du bureau exécutif du Crif, affirme que cette flottille pour Gaza "n'était qu'un sketch".

Trois jours après son arrestation par Israël sur le "Madleen", un bateau qui faisait voile vers Gaza, Rima Hassan est de retour sur le sol français. L'eurodéputée LFI a été accueilli par ses supporters et plusieurs personnalités de son parti place de la République ce jeudi soir. Mais pour Philippe Meyer, membre du bureau exécutif du Crif, tout ceci "n'était qu'un sketch".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Tout était prévu, jusqu'à l'issue de cette croisière"

"De la première minute à la dernière de cette flottille Instagram, tout ça n'était qu'un sketch. Tout ça n'était qu'une opération de com bien maîtrisée, mais une opération de com, rien d'autre", a-t-il affirmé dans Eliot Deval et vous. Selon lui, le but n'était que "de faire des selfies sur Instagram, sur Tiktok, de porter l'égérie de LFI, Rima Hassan, au nu de ces réseaux".

Philippe Meyer ajoute également que le bateau qu'il utilisait pour se rendre à Gaza était "vide" : "Il n'y avait pas d'aide humanitaire, pas d'aides alimentaires, la seule aide alimentaire qu'il y avait, c'est celle qu'ils ont consommée pendant la croisière. Il n'y avait rien dans ce bateau pour les Gazaouis. Tout était prévu, jusqu'à l'issue de cette croisière".