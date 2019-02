Assurance chômage : Macron critique les partenaires sociaux

Emmanuel Macron a critiqué jeudi l'échec des partenaires sociaux, qui ne sont pas parvenus à tomber d'accord mercredi sur une réforme de l'assurance chômage, leur reprochant de se défausser de leurs responsabilités sur l'Etat. Après trois mois et demi de négociation infructueuse, l'exécutif va finalement reprendre la main au risque d'acter la fin du paritarisme.

"On vient d'avoir un exemple de vraie négociation sociale", a commenté amèrement le chef de l'Etat devant les présidents de départements réunis à l'Elysée. "On a dit aux partenaires sociaux : 'Trouvez-nous une solution pour le chômage, vous êtes autour de la table, vous êtes responsables' alors même que les syndicats ne financent plus le chômage, c'est le contribuable". "Comme c'est difficile, ils ont rendu hier au gouvernement la copie", a-t-il regretté.

"On est dans un drôle de système". "On est dans un drôle de système ! Chaque jour dans le pays, on dit 'corps intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire'. Et quand on donne la main, on dit 'mon bon monsieur, c'est dur, reprenez-la'. Et le gouvernement va devoir la reprendre, car on ne peut pas avoir un déficit cumulé sur le chômage comme on a depuis tant d'années", a-t-il lancé.

Cette critique s'inscrivait dans une réponse plus globale du président de la République aux présidents de départements. Après avoir écouté leurs revendications pendant quatre heures et demie, il leur a reproché globalement leurs "appels de compétences et refus de responsabilité".