Anne Hidalgo : "Si on avait écrit une série sur ces derniers mois, personne ne nous aurait cru"

INTERVIEW

Les élections municipales 2020 resteront comme l’une des élections les plus atypiques de l’histoire de la Ve République, en raison du report du second tour, trois mois après le premier, à cause de la pandémie de coronavirus. Anne Hidalgo est revenue sur cette période étrange, dimanche dans l’émission En balade avec sur Europe 1.

"Si on avait voulu écrire une série télé sur la base de ce qui s’est passé ces derniers mois, personne ne nous aurait cru. Et sans doute que le scénario aurait été retoqué par manque de réalisme", a jugé la maire sortante de Paris. La candidate PS est bien placée pour être réélue lors du deuxième tour, qui aura lieu le 28 juin prochain. "Une élection n’est jamais jouée", a tout de même prévenu Anne Hidalgo.

Les JO, "une opportunité d’emploi pour beaucoup de concitoyens"

La maire de Paris a également évoqué les Jeux olympiques de 2024, alors que des questions se posent sur leur financement en raison de la pandémie. "C’est une chance si évidemment on reste dans ce qu’on a souhaité, à savoir des Jeux sobres et qui permettent aussi de transformer la Seine Saint-Denis", a estimé Anne Hidalgo.

"Je me suis battue avec les élus de Seine-Saint-Denis pour que l’impact principal des Jeux se fasse sentir en Seine-Saint-Denis. Avec la crise économique qu’on va affronter, les Jeux seront aussi une opportunité d’emploi pour beaucoup de nos concitoyens. On va se battre pour que ce soit utile", a espéré la candidate PS.