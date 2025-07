Algérie : «La diplomatie est à genoux», affirme Marion Maréchal

Alors que le sort de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal demeure incertain, Marion Maréchal, présidente du mouvement Identité Libertés, était l'invitée de La Grande interview Europe 1-CNews mardi, a fustigé l’inaction du gouvernement français face à Alger.

Le sort de Boualem Sansal, emprisonné en Algérie depuis plus de sept mois et au coeur d'une grave brouille diplomatique entre Paris et Alger, sera connu mardi à l'issue d'un procès en appel où le Parquet a requis dix ans de prison. Invitée de La Grande interview Europe 1-CNews mardi, Marion Maréchal n’a pas mâché ses mots, accusant l’exécutif français d’avoir abandonné toute posture de fermeté.

"Il n’y a jamais eu de riposte graduée. La seule chose qu’il y a eu, c’est la diplomatie à genoux", a-t-elle lancé, dénonçant un gouvernement paralysé face aux provocations d’Alger.

"Plus l’Algérie nous humilie, plus on accorde des titres de séjour à ses ressortissants"

La présidente du mouvement Identité Libertés a pointé ce qu’elle considère comme un paradoxe diplomatique dangereux : "Plus l’Algérie prend en otage des Français, plus elle nous crache au visage, plus elle nous humilie publiquement… et plus on accorde des titres de séjour à ses ressortissants."

Elle a, par ailleurs, affirmé que l’Algérie est la deuxième nationalité bénéficiaire de titres de séjour en 2024, dans un contexte d’immigration record, et regrette l’absence de mesures concrètes. "On n’a pas vu de consulats fermés, pas d’amendes contre Air Algérie, pas de suspension totale des visas, même les visas diplomatiques ont continué à être délivrés", a-t-elle ajouté.

Sur le cas de Boualem Sansal, Marion Maréchal a dit craindre "malheureusement" qu’il reste derrière les barreaux "très longtemps".