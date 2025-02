À la ramasse dans l’opinion, Emmanuel Macron joue la carte de l’IA pour tenter de reprendre la main

À la peine dans les sondages, Emmanuel Macron change de stratégie pour essayer de se relancer. Échanges avec des influenceurs sur TikTok, déplacement sur le terrain sans la presse… Et cette semaine, le sommet consacré à l’intelligence artificielle. Le chef de l'État cherche clairement à reprendre la main.

Va-t-on voir Emmanuel Macron partout cette semaine ? À la ramasse dans l’opinion, le président joue la carte de l’intelligence artificielle, avec un sommet qui s'ouvre à Paris ce lundi durant deux jours. Sur le devant de la scène, il remet aussi sur la table la question des référendums.

Prendre le leadership

Emmanuel Macron cherche la bonne formule. Depuis le 9 juin et la dissolution ratée, le chef de l’État ne sait plus sur quel pied danser... Alors en ce début d’année, l’Élysée multiplie les initiatives. Ce sommet sur l’intelligence artificielle va permettre au président de s’afficher avec les grands de ce monde et d’essayer de prendre le leadership, alors que jusqu’ici aucun dirigeant n’avait trouvé utile d’organiser une rencontre sur ce sujet.

À défaut de retrouver Donald Trump, Emmanuel Macron déjeunera mardi en marge de ce sommet avec le vice-président des États-Unis, J.D Vance, avant de s’accorder un déplacement mercredi à Marseille avec le Premier ministre indien Narendra Modi.

Dans le même temps, le président peaufine un autre plan : l’organisation d’un ou de plusieurs référendums dans les prochains mois sur des enjeux tels que la fin de vie ou la proportionnelle aux législatives. Lui seul à ce pouvoir de déclencher une consultation directe des citoyens. Mais il n’entend pas dévoiler son jeu dans l’immédiat…