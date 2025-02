Sommet sur l'IA : Emmanuel Macron, en maître de cérémonie, convie 1.500 personnes

Pendant deux jours, près de 1.500 personnes conviées par Emmanuel Macron vont débattre sur les différents enjeux de l'intelligence artificielle, lors d'un sommet coprésidé par la France et l'Inde à Paris. L'occasion aussi pour Emmanuel Macron de revenir sur le devant de la scène.

Le sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle, coprésidé par la France et l’Inde, s’ouvre aujourd’hui à Paris. Emmanuel Macron entend profiter de cet évènement pour positionner la France comme le leader européen de l’IA, et annonce pour cela pas moins de 109 milliards d’euros d’investissements dans le pays lors des prochaines années.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le président s’est personnellement impliqué dans l’organisation de ce sommet qui lui permet de revenir sur le devant de la scène. L’Élysée a mis les petits plats dans les grands en conviant près de 1.500 participants au Grand Palais pendant deux jours : des chefs d’État et de gouvernement, des patrons, des chercheurs et des financeurs qui vont débattre des multiples questions posées par l’intelligence artificielle.

Casting prestigieux

Le match de l’intelligence artificielle se joue pour le moment entre les États-Unis et la Chine. Mais Emmanuel Macron veut apparaitre à la manœuvre pour assurer une place de choix à la France et à l'Europe. Le casting de ce sommet coprésidé par le premier ministre indien Narendra Modi se veut donc très prestigieux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les poids lourds américains du secteur seront là, du patron de Google à celui d’OpenAI qui développe Chat GPT. Si le doute plane toujours sur la venue du conseiller du président Trump Elon Musk, le vice-président américain sera bien présent, tout comme le vice-premier ministre chinois, de même que plusieurs dirigeants européens.

Au-delà des annonces d’investissements, il s’agit de discuter d’initiatives pour tenter d’assurer une gouvernance de l’IA et prévenir ses dérives, comme son coût environnemental. À côté des échanges et des tables rondes au Grand Palais, plusieurs rencontres diplomatiques sont aussi prévues à l’Élysée, notamment un grand dîner ce lundi soir avec des chefs d’État et des patrons.