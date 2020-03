À Carnac, faute de rassemblement, chacun a son astuce pour continuer de faire campagne

Il pourrait bien devenir le candidat indésirable des municipales, le coronavirus vient jouer le trouble-fête dans la campagne. Dans le Morbihan, les rassemblements sont interdits jusqu’au 14 mars, soit la veille du 1er tour. En conséquence, impossible d’organiser des meetings ou d’aller à la rencontre des électeurs sur les marchés, ceux-ci étant aussi interdits…

Pour pallier cet imprévu, à Carnac, les 3 candidats ont pris les devants et chacun a sa solution pour continuer d'être audible auprès électeurs. Le maire sortant Olivier Lepick n'est, en effet, pas inquiet puisqu'il s'est déjà lancé dans la course, façon 2.0. "Heureusement, j'avais misé sur les réseaux sociaux, ils ne contaminent personne ceux-là", s'amuse-t-il avant de reconnaître que cette interdiction pénalise "l'exercice de la démocratie". "Les réunions publiques sont l'occasion pour beaucoup de gens de venir prendre connaissance des programmes donc ce n'est pas très agréable..."

"Nous avions prévu un plan B"

Pas agréable certes, mais pas handicapant pour autant, assure la candidate Jeannine Le Golvan qui mise elle aussi sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. "Nous avions prévu un plan B. On avait ralenti la distribution de nos programmes et on a prévu de l'étaler tranquillement", explique-t-elle, au micro d'Europe 1.

Quant au troisième candidat, Pierre Luneau, comédien de profession, c'est tout naturellement devant la caméra qu'il fait campagne : "On a trois vidéos sur Youtube que j'ai faite au tout début. Du coup, on a un petit peu d'avance", affirme-t-il, allant jusqu'à imaginer retranscrire le contenu des réunions publiques en "vidéos thématiques" et à partir desquelles les électeurs pourraient poser leurs questions. Ainsi, chacun a trouvé son astuce pour permettre à la campagne de s'adapter à la situation.