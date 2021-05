2022 : "Avec Marine Le Pen, la paix civile se ferait au son du canon", juge Gabriel Attal

INTERVIEW

À un an de la présidentielle, le duel à distance entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron est déjà lancé et le 1er-Mai, samedi, a constitué un tour de chauffe pour la dirigeante d'extrême droite. "Nous venons de vivre quatre ans de chaos, de désunion, de fragmentation. C'est un mandat de violence et particulièrement de violence à l'égard du peuple français. Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincue que je serai élue présidente de la République", a-t-elle dénoncé samedi. Dimanche matin, sur le plateau du Grand Rendez-vous, Gabriel Attal a répliqué à la présidente du Rassemblement national.

Le Pen "soutenait un putsch armé"

"Marine Le Pen parle de chaos avec nous, de paix civile avec elle, alors même qu'il y a encore quelques jours, elle soutenait l'idée d'un putsch armé hors de tout cadre démocratique pour intervenir en France contre la République, alors même qu'elle soutient des groupuscules type Génération identitaire, qui prêchent la haine et les actions violentes", a dénoncé le porte-parole du gouvernement. "Elle a soutenu une tribune qui appelait à un putsch armé, y compris de militaires d'active."

C'est ce qui pousse Gabriel Attal à dire que la "paix civile de Marine Le Pen, elle se ferait au son du canon. C'est ça que les Français savent très bien. Personne ne croit en réalité à ce qu'elle est en train de dire."